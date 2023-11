RÉVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE rue de l’Hôtel de Ville Nomexy, 31 décembre 2023, Nomexy.

Nomexy,Vosges

Venez nombreux au repas dansant de la Saint Sylvestre à Nomexy. Un DJ vous fera danser entre les divers mets pour la somme modique de 62 € (Apéritif et petits fours, Marbré de foie gras et lapereau en gelée, Tartine fine aux grenouille-écrevisses-noix de pétoncle et quenelle de brochet, trou vosgien, trilogie de mignardises de canard cadurcienne, brie de Meaux aux trompettes et mascarpone sur sa douceur, bûchette chololat-praliné et son macaron, café, soupe à l’oignon).

Réservation souhaitée avant le 15 décembre.. Tout public

Lundi 2023-12-31 20:00:00 fin : 2024-01-01 05:00:00. 62 EUR.

rue de l’Hôtel de Ville

Nomexy 88440 Vosges Grand Est



Come one, come all to the New Year’s Eve dinner-dance in Nomexy. A DJ will get you dancing between the various dishes for the modest sum of 62? (Aperitif and petits fours, Marbré of foie gras and rabbit in jelly, Tartine fine with frogs-crevisses-scallop nuts and pike quenelle, trou vosgien, trilogy of Cadurcian duck mignardises, brie de Meaux with trumpets and mascarpone on its sweet, chololat-praliné log and its macaroon, coffee, onion soup).

Reservations required by December 15.

Venga uno, vengan todos a la cena y baile de Nochevieja en Nomexy. Un DJ le hará bailar entre los diversos platos por la módica suma de 62€ (Aperitivo y petits fours, Marbré de foie gras y conejo en gelatina, Tartine fine con ranas-crevisses-vieiras y quenelle de lucio, trou vosgien, trilogía de mignardises de pato Cadurcian, Brie de Meaux con trompetas y mascarpone sobre su dulzor, tronco de chololat-praliné y su macarrón, café, sopa de cebolla).

Reserva obligatoria antes del 15 de diciembre.

Kommen Sie zahlreich zum Tanzessen am Silvesterabend in Nomexy. Ein DJ wird Sie zwischen den verschiedenen Gerichten für bescheidene 62? tanzen lassen (Aperitif und Petit Fours, Gänselebermarmor und Kaninchen in Gelee, Tartine fine aux grenouille-écrevisses-noix de pétoncle et quenelle de brochet, trou vosgien, trilogie de mignardises de canard cadurcienne, brie de Meaux aux trompettes et mascarpone sur sa douceur, bûchette chololat-praliné et son macaron, café, soupe à l’oignon).

Reservierung vor dem 15. Dezember erwünscht.

Mise à jour le 2023-11-14 par OT EPINAL ET SA REGION