Concert « Le Grand Mongol » – Orchestre Concerti de Vivaldi – Telemann – Bach à Niort Rue de l’Hôtel de Ville Niort, 18 novembre 2023, Niort.

Niort,Deux-Sèvres

Concert dans le cadre du Niort Classique Festival 2023 :

Le Grand Mongol (Mogul) est le plus célèbre diamant de l’époque de Vivaldi.

Il faisait partie du trésor de l’empire Moghol et a disparu en 1739.

Vivaldi compose le concerto le grand Mogul, et Bach s’inspirera dans son concerto pour clavecin.

Vivaldi Concerto pour violon « Il Grosso Mogul », RV 208 op.7 n°11

J. S. Bach Concerto pour clavecin en Ré mineur BWV1052

Telemann, Georg Philipp Concerto for 4 Violins, TWV 54:A1

Vivaldi Concerto pour Viole d’amour in D major, RV 392

Artistes: Yannick Varlet – Clavecin

Violon – Viole d’amour – Orchestre Festin.

Rue de l’Hôtel de Ville Salon d’honneur de l’Hôtel de Ville

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Concert as part of the Niort Classique Festival 2023 :

The Great Mongol (Mogul) is the most famous diamond in Vivaldi?s repertoire.

It was part of the treasure of the Mogul empire and disappeared in 1739.

Vivaldi composed the concerto Le grand Mogul, and Bach drew inspiration from it in his harpsichord concerto.

Vivaldi Violin Concerto « Il Grosso Mogul », RV 208 Op.7 No.11

J. S. Bach Harpsichord Concerto in D? minor BWV1052

Telemann, Georg Philipp Concerto for 4 Violins, TWV 54:A1

Vivaldi Concerto for Viola d?amore in D major, RV 392

Artists: Yannick Varlet – Harpsichord

Violin – Viola d?amore – Orchestre Festin

Concierto en el marco del Festival Classique de Niort 2023 :

El Gran Mongol (Mogul) es el diamante más famoso del repertorio de Vivaldi.

Formaba parte del tesoro del imperio mogol y desapareció en 1739.

Vivaldi compuso el Concierto del Gran Mogol, y Bach se inspiró en él para su Concierto para clave.

Concierto para violín de Vivaldi « Il Grosso Mogul », RV 208 op.7 nº 11

J. S. Bach Concierto para clave en re menor BWV1052

Telemann, Georg Philipp Concierto para 4 violines, TWV 54:A1

Vivaldi Concierto para viola d’amore en re mayor, RV 392

Artistas: Yannick Varlet – Clavicémbalo

Violín – Viola d’amore – Orquesta Festin

Konzert im Rahmen des Niort Classique Festival 2023 :

Der Große Mongole (Mogul) ist der berühmteste Diamant in Vivaldis Epos.

Er war Teil des Schatzes des Mogulreichs und verschwand 1739.

Vivaldi komponierte das Konzert für den großen Mogul, und Bach ließ sich in seinem Cembalokonzert davon inspirieren.

Vivaldi Violinkonzert « Il Grosso Mogul », RV 208 op.7 Nr. 11

J. S. Bach Cembalokonzert in d? Moll BWV1052

Telemann, Georg Philipp Konzert für 4 Violinen, TWV 54:A1

Vivaldi Concerto for Viola d’amore in D-Dur, RV 392

Künstler: Yannick Varlet – Cembalo

Violine – Viola d’amore – Orchestre Festin

