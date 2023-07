CONCERT 100% GOLDMAN Rue de l’hôtel de ville Golbey, 22 juillet 2023, Golbey.

Golbey,Vosges

Soirée 100% Goldman avec l’orchestre Studio 5. Ils seront 6 à vous faire revivre les tubes mythiques de

Jean-Jacques Goldman. Révisez vos classiques, ils vont vous embarquer ! Centre-ville, 21 h.. Tout public

Samedi 2023-07-22 21:00:00 fin : 2023-07-22 23:00:00. 0 EUR.

Rue de l’hôtel de ville

Golbey 88190 Vosges Grand Est



A 100% Goldman evening with the Studio 5 orchestra. 6 of them will bring you the legendary hits of

Jean-Jacques Goldman. Revisit your classics, they’ll take you away! Downtown, 9 p.m.

Una velada 100% Goldman con la orquesta Studio 5. 6 de ellos le ofrecerán los éxitos legendarios de

Jean-Jacques Goldman. Repase sus clásicos, ¡está de suerte! Centro de la ciudad, 21.00 h.

100% Goldman-Abend mit dem Orchester Studio 5. 6 Personen werden die legendären Hits von Jean-Jacques Goldman wieder aufleben lassen

Jean-Jacques Goldman. Rufen Sie Ihre Klassiker ab, sie werden Sie mitreißen! Stadtzentrum, 21 Uhr.

Mise à jour le 2023-07-14 par OT EPINAL ET SA REGION