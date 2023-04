Elisa Laugier – Martinez, « Sous le signe du Toro » Rue De l’Hôtel de Ville, 27 mars 2023, Arles.

Elisa Laugier Martinez est dessinatrice et diplomée des Beaux-Arts. Mais elle est aussi nièce de ganadero et aficionada practica..

2023-03-27 à ; fin : 2023-04-12 . .

Rue De l’Hôtel de Ville Salle Henri Comte

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Elisa Laugier Martinez is a draughtswoman and graduate of the Fine Arts. But she is also niece of a ganadero and aficionada practica.

Elisa Laugier Martinez es delineante y licenciada en Bellas Artes. Pero también es sobrina de ganadero y aficionada práctica.

Elisa Laugier Martinez ist Zeichnerin und Absolventin der Kunsthochschule. Sie ist aber auch Nichte eines Ganaderos und aficionada practica.

Mise à jour le 2023-04-06 par Office de Tourisme d’Arles