Zao Wou-Ki : lectures Rue de l’hospice Saint-Roch Issoudun, 25 novembre 2023, Issoudun.

Issoudun,Indre

Lectures de Sandrine Gréaume autour des livres illustrés par ZAO WOU-KI au Musée de l’Hospice Saint-Roch d’Issoudun..

Samedi 2023-11-25 15:00:00 fin : 2023-11-25 . EUR.

Rue de l’hospice Saint-Roch

Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire



Readings by Sandrine Gréaume on books illustrated by ZAO WOU-KI at the Musée de l’Hospice Saint-Roch in Issoudun.

Lecturas de Sandrine Gréaume sobre libros ilustrados por ZAO WOU-KI en el Musée de l’Hospice Saint-Roch de Issoudun.

Lesungen von Sandrine Gréaume zu den von ZAO WOU-KI illustrierten Büchern im Musée de l’Hospice Saint-Roch in Issoudun.

Mise à jour le 2023-11-23 par BERRY