Festivcal Ar(t]chipel Rue de l’hospice Saint-Roch Issoudun, 4 novembre 2023, Issoudun.

Issoudun,Indre

Visites guidées des oeuvres en dépôt du Centre Pompidou : Dans le cadre de la saison culturelle et touristique des « Nouvelles Renaissances », le musée est associé au Festival Ar(t)chipel organisé par la Région Centre-Val de Loire..

2023-11-04 fin : 2023-11-05 . EUR.

Rue de l’hospice Saint-Roch

Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire



Guided tours of works on deposit at the Centre Pompidou: as part of the « Nouvelles Renaissances » cultural and tourist season, the museum is associated with the Ar(t)chipel Festival organized by the Centre-Val de Loire Region.

Visitas guiadas a las obras depositadas en el Centro Pompidou: en el marco de la temporada cultural y turística « Nouvelles Renaissances », el museo se asocia al Festival Ar(t)chipel organizado por la Región Centro-Val de Loire.

Führungen zu den Werken im Depot des Centre Pompidou: Im Rahmen der Kultur- und Tourismussaison der « Neuen Renaissancen » ist das Museum mit dem von der Region Centre-Val de Loire organisierten Festival Ar(t)chipel verbunden.

