Exposition Michel Gérard & Marina Temkina « Ensemble » Rue de l’hospice Saint-Roch Issoudun, 1 septembre 2023, Issoudun.

Issoudun,Indre

Le musée de l’Hospice Saint-Roch d’Issoudun propose une nouvelle exposition de sculptures, dessins, installations et photographies, retraçant l’œuvre de Michel Gérard et de sa collaboration avec Marina Temkina..

Samedi 2023-09-01 10:00:00 fin : 2023-12-30 . EUR.

Rue de l’hospice Saint-Roch

Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire



The Musée de l’Hospice Saint-Roch in Issoudun presents a new exhibition of sculptures, drawings, installations and photographs, retracing the work of Michel Gérard and his collaboration with Marina Temkina.

El Museo del Hospicio Saint-Roch de Issoudun presenta una nueva exposición de esculturas, dibujos, instalaciones y fotografías que recorre la obra de Michel Gérard y su colaboración con Marina Temkina.

Das Musée de l’Hospice Saint-Roch in Issoudun zeigt eine neue Ausstellung mit Skulpturen, Zeichnungen, Installationen und Fotografien, die das Werk von Michel Gérard und seine Zusammenarbeit mit Marina Temkina nachzeichnen.

