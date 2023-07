Nocturnes de l’été : Parc et expositions Rue de l’hospice Saint-Roch Issoudun, 14 août 2023, Issoudun.

Issoudun,Indre

Le musée est ouvert en nocturne : accès au Parc de sculptures et à la partie contemporaine du musée avec ses expositions temporaires consacrées à : Zao Wou-Ki – Plage de papier et Michel Gérard et Marina Temkina – Ensemble..

Lundi 2023-08-14 20:00:00 fin : 2023-08-14 23:00:00. EUR.

Rue de l’hospice Saint-Roch

Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire



The museum is open at night: access to the Sculpture Park and to the contemporary part of the museum with its temporary exhibitions devoted to : Zao Wou-Ki – Plage de papier and Michel Gérard and Marina Temkina – Ensemble.

El museo abre por la noche: acceso al Parque de Esculturas y a la parte contemporánea del museo con sus exposiciones temporales dedicadas a : Zao Wou-Ki – Plage de papier y Michel Gérard y Marina Temkina – Ensemble.

Das Museum ist nachts geöffnet: Zugang zum Skulpturenpark und zum zeitgenössischen Teil des Museums mit seinen Sonderausstellungen, die den folgenden Künstlern gewidmet sind: Zao Wou-Ki – Papierstrand und Michel Gérard und Marina Temkina – Ensemble.

Mise à jour le 2023-07-17 par BERRY