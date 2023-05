Concert de Fanny Perrier-Rochas Rue de l’hospice Saint-Roch, 9 juin 2023, Issoudun.

Issoudun,Indre

Dans les Parc de Sculptures, Fanny Perrier-Rochas « Du Fond des âges » vous invite à l’évasion : chants sacrés d’Orient. Elle interprète à cappella les antiques mélodies orientales de la Mésopotamie en araméen, grec ancien et arabe..

Vendredi 2023-06-09 à 18:00:00 ; fin : 2023-06-09 . EUR.

Rue de l’hospice Saint-Roch

Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire



In the Parc de Sculptures, Fanny Perrier-Rochas « Du Fond des âges » invites you to escape: sacred songs from the East. She interprets a cappella the ancient oriental melodies of Mesopotamia in Aramaic, ancient Greek and Arabic.

En el Parque de las Esculturas, Fanny Perrier-Rochas « Du Fond des âges » le invita a evadirse: cantos sagrados de Oriente. Interpreta a capella las antiguas melodías orientales de Mesopotamia en arameo, griego antiguo y árabe.

In den Parc de Sculptures lädt Fanny Perrier-Rochas « Du Fond des âges » Sie zu einer Flucht aus dem Alltag ein: heilige Gesänge aus dem Orient. Sie interpretiert a cappella die alten orientalischen Melodien aus Mesopotamien in Aramäisch, Altgriechisch und Arabisch.

