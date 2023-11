Marché De Noël EHPAD Rue de l’Hospice Cesny-les-Sources, 2 décembre 2023, Cesny-les-Sources.

Cesny-les-Sources,Calvados

L’association des résidents de L’EHPAD de St Jacques Christophe va organiser un Marché de Noël le 02 Décembre 2023 à Cesny-les-Sources.

Il se réalisera de 14h30 à 17h30..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . .

Rue de l’Hospice

Cesny-les-Sources 14220 Calvados Normandie



L’association des résidents de L’EHPAD de St Jacques Christophe is organizing a Christmas Market on December 02, 2023 in Cesny-les-Sources.

It will take place from 2:30 pm to 5:30 pm.

La asociación de vecinos de EHPAD St Jacques Christophe organizará un mercadillo navideño el 2 de diciembre de 2023 en Cesny-les-Sources.

Tendrá lugar de 14:30 a 17:30.

Die Bewohnervereinigung des Pflegeheims St Jacques Christophe wird am 2. Dezember 2023 in Cesny-les-Sources einen Weihnachtsmarkt veranstalten.

Der Weihnachtsmarkt findet von 14.30 bis 17.30 Uhr statt.

Mise à jour le 2023-11-16 par Calvados Attractivité