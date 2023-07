OLYMPIADES NATURE Rue de l’Hortet City Stade Alain Mimoun Béziers, 8 août 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Préparez-vous à une compétition qui va mettre vos muscles et vos méninges au défit..

2023-08-08 18:00:00 fin : 2023-08-08 21:00:00. .

Rue de l’Hortet

City Stade Alain Mimoun

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Get ready for a competition that will challenge your muscles and brains.

Prepárate para una competición que pondrá a prueba tus músculos y tu cerebro.

Bereiten Sie sich auf einen Wettbewerb vor, der Ihre Muskeln und Ihr Gehirn herausfordern wird.

Mise à jour le 2023-07-17 par OT BEZIERS MEDITERRANEE