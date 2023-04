CONFÉRENCE SUR ROCHAMBELLES – AMBULANCIÈRES DE LA 2ÈME DB Rue de l’Hôpital Lunéville Catégories d’Évènement: Lunéville

Meurthe-et-Moselle

CONFÉRENCE SUR ROCHAMBELLES – AMBULANCIÈRES DE LA 2ÈME DB Rue de l’Hôpital, 29 avril 2023, Lunéville . Lunéville ,Meurthe-et-Moselle , CONFÉRENCE SUR ROCHAMBELLES – AMBULANCIÈRES DE LA 2ÈME DB Entrée historique Rue de l’Hôpital Lunéville Meurthe-et-Moselle Rue de l’Hôpital Entrée historique

2023-04-29 17:00:00 17:00:00 – 2023-04-29

Rue de l’Hôpital Entrée historique

Lunéville

Meurthe-et-Moselle . Conférence sur les Rochambelles, ambulancières de la 2ème DB par Monsieur Jacques HOFFNER à la Chapelle de l’hôpital de Lunéville ce samedi 29 avril à 17h00. Contact au 06 74 48 47 49. marie-blandine.dufour@orange.fr +33 6 74 48 47 49 Les amis de l’Hôpital

Rue de l’Hôpital Entrée historique Lunéville

dernière mise à jour : 2023-04-05 par

Détails Catégories d’Évènement: Lunéville, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Lunéville Adresse Lunéville Meurthe-et-Moselle Rue de l'Hôpital Entrée historique Ville Lunéville Departement Meurthe-et-Moselle Tarif Lieu Ville Rue de l'Hôpital Entrée historique Lunéville

Lunéville Lunéville Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/luneville /

CONFÉRENCE SUR ROCHAMBELLES – AMBULANCIÈRES DE LA 2ÈME DB Rue de l’Hôpital 2023-04-29 was last modified: by CONFÉRENCE SUR ROCHAMBELLES – AMBULANCIÈRES DE LA 2ÈME DB Rue de l’Hôpital Lunéville 29 avril 2023 Entrée historique Rue de l'Hôpital Lunéville Meurthe-et-Moselle Meurthe-et-Moselle Rue de l'Hôpital Lunéville

Lunéville Meurthe-et-Moselle