Visites guidées de l’exposition Max Touret Rue de l’Homme de Bois Honfleur, 13 juillet 2023, Honfleur.

Honfleur,Calvados

Max Touret est un artiste méconnu donc la production reste confidentielle.

L’histoire artistique de Honfleur, pas plus, ne se souvient de lui bien qu’il y ait acquis après la Grande Guerre une villa – la Maltournée, route de Trouville – dont il fit la nase avancée de nombreuses pérégrinations à travers la ville, le littoral avoisinant et l’arrière pays augeron.

Au salon de la Société des Artistes Français où il exposait, il se présentait comme élève du peintre africaniste Emile Beaume (1888-1967), Grand Prix de Rome 1921. Il tira de cet enseignement une palette de couleurs lumineuses, aux douces harmonies chromatiques, qu’il accommoda dans un premier temps à une manière proche du pointillisme, avant de se diriger vers une touche plus large et continue, synthétisant plus volontiers les formes.

En 2020, cinq œuvres de Max Touret (1872-1963) faisaient leur entrée officielle dans les collections du musée Eugène Boudin (Honfleur), qui décidait alors de lui consacrer une exposition individuelle en 2023, à l’occasion du soixantième anniversaire de sa disparition. Voici donc que s’ouvre, dans nos murs, cette manifestation, la première qui lui soit consacrée dans un musée de France. Elle se décline à travers 76 œuvres de l’artiste.

C’est à la découverte de ce travail, à l’occasion, du 60è anniversaire de son décès, que le musée Boudin vous convie cet été pour des visites guidées Flash de 45min..

2023-07-13 15:00:00 fin : 2023-07-13 . .

Rue de l’Homme de Bois

Honfleur 14600 Calvados Normandie



Max Touret is a little-known artist whose work remains confidential.

Nor is he remembered in the artistic history of Honfleur, even though after the Great War he acquired a villa there – La Maltournée, on the Trouville road – which he used as a base for his many peregrinations through the town, the surrounding coastline and the Auvergne hinterland.

At the Salon de la Société des Artistes Français, where he exhibited, he presented himself as a pupil of the Africanist painter Emile Beaume (1888-1967), Grand Prix de Rome 1921. He drew from this training a palette of luminous colors, with soft chromatic harmonies, which he initially accommodated in a manner close to pointillism, before moving towards a broader, continuous brushstroke, more willingly synthesizing forms.

In 2020, five works by Max Touret (1872-1963) officially entered the collections of the Musée Eugène Boudin (Honfleur), which decided to devote a solo exhibition to him in 2023, to mark the sixtieth anniversary of his death. This exhibition, the first to be devoted to Boudin in a French museum, now opens in Honfleur. It features 76 works by the artist.

On the occasion of the 60th anniversary of his death, the Musée Boudin invites you to discover these works on 45-minute Flash guided tours this summer.

Max Touret es un artista poco conocido cuya obra sigue siendo confidencial.

La historia artística de Honfleur tampoco se acuerda de él, a pesar de que tras la Gran Guerra adquirió allí una villa -La Maltournée, en la carretera de Trouville- que le sirvió de base para sus numerosos paseos por la ciudad, el litoral vecino y el interior de Auvernia.

En el Salón de la Sociedad de Artistas Franceses, donde expone, se presenta como discípulo del pintor africanista Emile Beaume (1888-1967), Gran Premio de Roma 1921. De esta formación extrajo una paleta de colores luminosos, con suaves armonías cromáticas, que adaptó inicialmente en un estilo puntillista, antes de pasar a una pincelada más amplia y continua, que sintetiza más fácilmente las formas.

En 2020, cinco obras de Max Touret (1872-1963) entraron oficialmente en las colecciones del museo Eugène Boudin (Honfleur), que decidió dedicarle una exposición individual en 2023, con motivo del sexagésimo aniversario de su muerte. Esta exposición, la primera dedicada a Boudin en un museo de Francia, se inaugura aquí, en Honfleur. Presenta 76 obras del artista.

Este verano, con motivo del 60º aniversario de su muerte, el museo Boudin le invita a descubrir estas obras en visitas guiadas Flash de 45 minutos.

Max Touret ist ein verkannter Künstler, dessen Produktion daher vertraulich bleibt.

Auch die Kunstgeschichte von Honfleur erinnert sich nicht an ihn, obwohl er nach dem Ersten Weltkrieg eine Villa – die Maltournée, route de Trouville – erwarb, die er als Ausgangspunkt für seine zahlreichen Wanderungen durch die Stadt, die umliegende Küste und das Hinterland von Augeron nutzte.

Auf dem Salon der Société des Artistes Français, wo er ausstellte, präsentierte er sich als Schüler des afrikanischen Malers Emile Beaume (1888-1967), der 1921 den Großen Preis von Rom erhielt. Nach dessen Unterricht entwickelte er eine Palette leuchtender Farben mit sanften Farbharmonien, die er zunächst in einer dem Pointillismus ähnlichen Weise anwandte, bevor er zu einer breiteren und kontinuierlichen Pinselführung überging und die Formen eher synthetisierte.

Im Jahr 2020 wurden fünf Werke von Max Touret (1872-1963) offiziell in die Sammlung des Musée Eugène Boudin (Honfleur) aufgenommen. Das Museum beschloss daraufhin, ihm 2023, anlässlich seines 60. Geburtstags von Boudin. Diese Ausstellung ist die erste, die ihm in einem Museum in Frankreich gewidmet wird. Die Ausstellung umfasst 76 Werke des Künstlers.

Todestag lädt Sie das Boudin-Museum diesen Sommer zu 45-minütigen Flash-Führungen ein, um dieses Werk zu entdecken.

Mise à jour le 2023-06-29 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité