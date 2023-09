INAUGURATION PLACE DES SAVEURS – ESCALQUENS RUE DE L’HERS Escalquens Catégories d’Évènement: Escalquens

Haute-Garonne INAUGURATION PLACE DES SAVEURS – ESCALQUENS RUE DE L’HERS Escalquens, 28 septembre 2023, Escalquens. INAUGURATION PLACE DES SAVEURS – ESCALQUENS Jeudi 28 septembre, 12h00 RUE DE L’HERS entrée libre Le Sicoval vous propose de venir nombreux à l’inauguration de la Place des Saveurs nouvellement installée sur la Zone de la Masquère à Escalquens.

Venez vous régaler les papilles auprès de Wok Up Thai food truck qui propose de la street food thaï !

Sous les rythmes endiablés de Two M&B deux musiciens qui vont vous enchanter !

Le Sicoval vous offre une tombola gratuite, tous les tickets sont gagnants !!

