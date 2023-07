Vide grenier Rue de l’Evecaud Mortemart, 3 septembre 2023, Mortemart.

Mortemart,Haute-Vienne

Vide grenier dans les rues fleuries de l’Evécaud et de Verdihac dans une ambiance conviviale. Restauration et buvette sur place..

2023-09-03 fin : 2023-09-03 18:00:00. .

Rue de l’Evecaud

Mortemart 87330 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Flea market in the flowery streets of Evécaud and Verdihac in a friendly atmosphere. Catering and refreshments on site.

Mercadillo en las calles floridas de Evécaud y Verdihac en un ambiente agradable. Catering y refrescos in situ.

Flohmarkt in den blumengeschmückten Straßen von Evécaud und Verdihac in einer geselligen Atmosphäre. Verpflegung und Getränke vor Ort.

Mise à jour le 2023-04-25 par OT Pays du Haut Limousin