NOËL S’INVITE À L’ÉCOLE – CERS Rue de l’Europe Cers, 22 décembre 2023, Cers.

Cers,Hérault

Venez participer au Noël de l’école le Bouscarou dans une ambiance magique ! Au programme : atelier bricolage, vente des créations de noël réalisées par les élèves au profit de l’Amical, photo avec le Père Noël.

Entrée libre..

2023-12-22 17:00:00 fin : 2023-12-22 . .

Rue de l’Europe

Cers 34420 Hérault Occitanie



Come and take part in the Bouscarou School Christmas in a magical atmosphere! On the program: craft workshop, sale of Christmas creations made by pupils to benefit the Amical, photo with Santa Claus.

Free admission.

Únete a la magia de la Navidad en el colegio Le Bouscarou En el programa: taller de manualidades, venta de creaciones navideñas realizadas por los alumnos a beneficio de la Amical, foto con Papá Noel.

Entrada gratuita.

Nehmen Sie an der Weihnachtsfeier der Schule Le Bouscarou in einer magischen Atmosphäre teil! Auf dem Programm stehen: Bastelworkshop, Verkauf der von den Schülern hergestellten Weihnachtskreationen zu Gunsten des Amical, Foto mit dem Weihnachtsmann.

Eintritt frei.

Mise à jour le 2023-11-08 par OT BEZIERS MEDITERRANEE