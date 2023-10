CONCERT SARAH SCHWAB « DU REVE A LA REALITE » Rue de l’Europe Amnéville, 12 janvier 2024, Amnéville.

Amnéville,Moselle

Sarah Schwab est un phénomène vocal. « Du rêve à la réalité » est un

spectacle unique d’imitations toutes plus bluffâtes les unes que les

autres. Dans une mise en scène scénarisée par Patrick Sébastien, c’est

une succession époustouflante de performances vocales. À travers

Céline Dion, Britney Spears, Véronique Sanson, Anastasia, Vanessa

Paradis, Lady Gaga et des dizaines d’autres, un show original et

inoubliable. Un talent rare, une voix exceptionnelle, Sarah Schwab est

la star de demain. Soyez les premiers à la découvrir. Tout public

Vendredi 2024-01-12 20:30:00 fin : 2024-01-12 23:00:00. .

Rue de l’Europe

Amnéville 57360 Moselle Grand Est



Sarah Schwab is a vocal phenomenon. « Du rêve à la réalité » is a unique

is a unique show of imitations, each more bluff than the next

one bluffier than the next. Directed by Patrick Sébastien, it’s a breathtaking succession of vocal

a breathtaking succession of vocal performances. Through

Céline Dion, Britney Spears, Véronique Sanson, Anastasia, Vanessa Paradis

Paradis, Lady Gaga and dozens more, an original and unforgettable

unforgettable show. A rare talent with an exceptional voice, Sarah Schwab is

the star of tomorrow. Be the first to discover her

Sarah Schwab es un fenómeno vocal. « Du rêve à la réalité » es un espectáculo único

es un espectáculo único de imitaciones, cada una más farol que la

cada una de las otras. Dirigido por Patrick Sébastien, es una impresionante sucesión de interpretaciones vocales

una impresionante sucesión de interpretaciones vocales. A través de

Céline Dion, Britney Spears, Véronique Sanson, Anastasia, Vanessa

Paradis, Lady Gaga y docenas más, es un espectáculo inolvidable

espectáculo inolvidable. Un talento poco común con una voz excepcional, Sarah Schwab es

la estrella del mañana. Sea el primero en descubrirla

Sarah Schwab ist ein stimmliches Phänomen. « Aus dem Traum in die Wirklichkeit » ist eine

eine einzigartige Show mit Imitationen, eine bluffiger als die andere

sie ist eine der besten. In einer Inszenierung, die von Patrick Sébastien geschrieben wurde, ist es eine wahre Meisterleistung

eine atemberaubende Abfolge von Gesangsdarbietungen. Durch

Céline Dion, Britney Spears, Véronique Sanson, Anastasia, Vanessa

Paradis, Lady Gaga und Dutzende andere, eine originelle und einzigartige Show

unvergessliche Show. Ein seltenes Talent, eine außergewöhnliche Stimme, Sarah Schwab ist

der Star von morgen. Seien Sie die Ersten, die sie entdecken

Mise à jour le 2023-10-03 par DESTINATION AMNEVILLE