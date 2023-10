SPECTACLE L’AGE D’OR DU RAP FRANÇAIS PASSI STOMY BUGSY DADDY NUTTEA Rue de l’Europe Amnéville, 25 novembre 2023, Amnéville.

Amnéville,Moselle

L’Âge d’Or du Rap Français est un spectacle exceptionnel, qui retrace en musique, avec les artistes et auteurs de tous les classiques des années 90 à 2000, les temps forts de cette décennie.

Venez vivre un show live de ces légendes du rap français qui reviendront sur leurs classiques.. Tout public

Samedi 2023-11-25 21:00:00 fin : 2023-11-25 03:00:00. .

Rue de l’Europe

Amnéville 57360 Moselle Grand Est



L’Âge d’Or du Rap Français (The Golden Age of French Rap) is an exceptional musical show featuring the artists and songwriters behind all the classics of the 90s and 2000s, retracing the highlights of the decade.

Come and experience a live show featuring French rap legends revisiting their classics.

L’Âge d’Or du Rap Français (La Edad de Oro del Rap Francés) es un espectáculo musical excepcional que presenta a los artistas y compositores de todos los clásicos de los años 90 y 2000, repasando los momentos más destacados de esa década.

Venga y disfrute de un espectáculo en directo con las leyendas del rap francés mientras revisitan sus clásicos.

L’Âge d’Or du Rap Français ist eine außergewöhnliche Show, die mit den Künstlern und Autoren aller Klassiker der 90er bis 2000er Jahre die Höhepunkte dieses Jahrzehnts musikalisch nachzeichnet.

Erleben Sie eine Live-Show der Legenden des französischen Rap, die auf ihre Klassiker zurückblicken werden.

Mise à jour le 2023-10-03 par DESTINATION AMNEVILLE