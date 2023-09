SHOW LIVE INTERACTIF-ROCK LEGENDS EXPERIENCE Rue de l’Europe Amnéville, 4 novembre 2023, Amnéville.

Amnéville,Moselle

UN SHOW LIVE INTERACTIF

Préparez-vous à une soirée survoltée alors que le collectif Rock Legends

Experience fait vibrer la scène avec les plus grands titres « Classic Rock ».

Dire Straits, Queen, Led Zeppelin, Van Halen, U2, Genesis, Deep Purple,

Bowie, Police, les Stones et bien d’autres encore seront au rendez-vous

pour une expérience musicale inoubliable.

Le groupe promet de transporter le public dans une épopée musicale, en

revisitant les classiques intemporels qui ont marqué l’histoire du rock.

Avec une énergie débordante et une performance captivante, ce

collectif saura faire revivre l’essence même de ces légendes musicales.

Mais ce n’est pas tout ! Le Rock Legends Experience va au-delà d’un

simple concert. Grâce à sa plateforme exclusive « Click & Play », le groupe

propose une expérience interactive sans précédent. Ici, c’est le public

qui détient les rênes de la soirée en choisissant les morceaux qui

composeront le programme.. Tout public

Samedi 2023-11-04 20:00:00 fin : 2023-11-04 02:00:00. 12 EUR.

Rue de l’Europe

Amnéville 57360 Moselle Grand Est



AN INTERACTIVE LIVE SHOW

Get ready for a wild evening as the Rock Legends Experience

Experience rock the stage with Classic Rock’s greatest hits.

Dire Straits, Queen, Led Zeppelin, Van Halen, U2, Genesis, Deep Purple,

Bowie, Police, the Stones and many more will be on hand

for an unforgettable musical experience.

The band promises to take audiences on a musical epic, revisiting timeless

revisiting the timeless classics that have marked rock history.

With their boundless energy and captivating performance, this

the very essence of these musical legends.

But that’s not all! The Rock Legends Experience goes beyond a simple

concert. Thanks to its exclusive « Click & Play » platform, the group

offers an unprecedented interactive experience. Here, the audience

in the driver’s seat, choosing the songs that will make up the

the program.

UN ESPECTÁCULO INTERACTIVO EN DIRECTO

Prepárese para una velada cargada de emoción con la Rock Legends

Experience suben al escenario para rockear con algunos de los mayores éxitos del Rock Clásico de todos los tiempos.

Dire Straits, Queen, Led Zeppelin, Van Halen, U2, Genesis, Deep Purple,

Bowie, The Police, The Stones y muchos más

una experiencia musical inolvidable.

La banda promete llevar al público a una epopeya musical, revisitando los clásicos atemporales

revisitando los clásicos intemporales que han marcado la historia del rock.

Con su energía desbordante y su actuación cautivadora, esta

la esencia misma de estas leyendas de la música.

¡Pero eso no es todo! The Rock Legends Experience es mucho más que un

concierto. Gracias a su exclusiva plataforma « Click & Play », el grupo

ofrece una experiencia interactiva sin precedentes. Aquí, es el público quien

de la velada eligiendo las canciones que compondrán

el programa.

EINE INTERAKTIVE LIVE-SHOW

Bereiten Sie sich auf einen aufgedrehten Abend vor, während das Kollektiv Rock Legends

Experience die Bühne mit den größten « Classic Rock »-Titeln rockt.

Dire Straits, Queen, Led Zeppelin, Van Halen, U2, Genesis, Deep Purple,

Bowie, Police, die Stones u.v.m. werden anwesend sein

für ein unvergessliches Musikerlebnis sorgen.

Die Band verspricht, das Publikum auf ein musikalisches Epos zu entführen, indem sie

zeitlose Klassiker, die die Geschichte der Rockmusik geprägt haben, neu aufleben lässt.

Mit unbändiger Energie und einer fesselnden Performance wird dieses

kollektiv die Essenz dieser musikalischen Legenden wieder zum Leben erwecken.

Aber das ist noch nicht alles! Die Rock Legends Experience ist mehr als nur ein

ein einfaches Konzert. Dank ihrer exklusiven Plattform « Click & Play »

bietet es ein beispielloses interaktives Erlebnis. Hier ist es das Publikum

das die Zügel des Abends in der Hand hält, indem es die Stücke auswählt, die

die das Programm bilden werden.

Mise à jour le 2023-09-22 par DESTINATION AMNEVILLE