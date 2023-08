FESTIVAL DE L’IMAGINAIRE À LA CROISÉE DES MONDES Rue de l’Europe Amnéville, 2 septembre 2023, Amnéville.

Amnéville,Moselle

Le Festival de l’Imaginaire invite le visiteur à une rêverie à la Croisée des Mondes styles médiéval, steampunk, féeriques, fantastiques, sorcières ou encore pirates et science-fiction. 2 journées d’Animations GRATUITES pour tous avec plus de 50 exposants, jeux pour enfants, spectacles, ateliers, dégustations à Amnéville.

Les acteurs de la Cité des Loisirs et la Ballade Féerique vous invitent à un Festival novateur et féérique samedi 2 et dimanche 3 septembre 2023, à la rencontre de multiples univers au coeur de la Cité des Loisirs d’Amnéville (Parvis de l’Image, Parvis de la Piscine) où vous découvrirez l’universalité de l’Imaginaire du Moyen-Age, au rétrofuturiste victorien : le steampunk (non il ne s’agit pas de crêtes sur la tête…). Tout public

Dimanche 2023-09-02 10:00:00 fin : 2023-09-02 19:00:00. 0 EUR.

Rue de l’Europe parvis de l’image, cité des loisirs

Amnéville 57360 Moselle Grand Est



The Festival de l’Imaginaire invites visitors to reverie at the crossroads of medieval, steampunk, fairytale, fantasy, witchcraft, pirate and science-fiction styles. 2 days of FREE entertainment for all, with over 50 exhibitors, children’s games, shows, workshops and tastings in Amnéville.

The Cité des Loisirs and Ballade Féerique invite you to an innovative and magical Festival on Saturday, September 2 and Sunday, September 3, 2023, at the heart of the Cité des Loisirs d’Amnéville (Parvis de l?Image, Parvis de la Piscine), where you’ll discover the universality of the Imaginary, from the Middle Ages to Victorian retro-futurism: steampunk (no, it’s not about the ridges on your head…)

El Festival de l’Imaginaire invita a los visitantes a soñar en la encrucijada de los estilos medieval, steampunk, cuento de hadas, fantasía, brujería, pirata y ciencia ficción. 2 días de diversión GRATUITA para todos, con más de 50 expositores, juegos infantiles, espectáculos, talleres y degustaciones en Amnéville.

La Cité des Loisirs y la Ballade Féerique le invitan a un Festival innovador y mágico el sábado 2 y el domingo 3 de septiembre de 2023, en el corazón de la Cité des Loisirs d’Amnéville (Parvis de l’Image, Parvis de la Piscine) donde descubrirá la universalidad del Imaginario, desde la Edad Media hasta el retrofuturismo victoriano: el steampunk (no, no se trata de las crestas en la cabeza…)

Das Festival de l’Imaginaire lädt die Besucher zu einem Traum an der Kreuzung der Welten ein: Mittelalter, Steampunk, Märchen, Fantasy, Hexen, Piraten und Science-Fiction. 2 Tage KOSTENLOSE Unterhaltung für alle mit mehr als 50 Ausstellern, Spielen für Kinder, Shows, Workshops und Verkostungen in Amnéville.

Die Akteure der Cité des Loisirs und der Ballade Féerique laden Sie am Samstag, den 2. und Sonntag, den 3. September 2023 zu einem innovativen und märchenhaften Festival ein, bei dem Sie im Herzen der Cité des Loisirs von Amnéville (Parvis de l’Image, Parvis de la Piscine) auf zahlreiche Welten treffen und die Universalität des Imaginären vom Mittelalter bis zum viktorianischen Retrofuturismus entdecken können: Steampunk (nein, es handelt sich nicht um Zacken auf dem Kopf…)

Mise à jour le 2023-08-16 par DESTINATION AMNEVILLE