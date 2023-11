DÉFILÉ DE LA SAINT NICOLAS Rue de l’Estrey Nomexy, 25 novembre 2023, Nomexy.

Nomexy,Vosges

Venez nombreux assister au Défilé de la Saint Nicolas: départ du cortège à 17h30 rue de l’Estrey qui arpentera les rues pour arriver vers 19h30 à la Mairie de Châtel-sur-Moselle.. Tout public

Samedi 2023-11-25 17:30:00 fin : 2023-11-25 19:30:00. 0 EUR.

Rue de l’Estrey

Nomexy 88440 Vosges Grand Est



Come one, come all to the Saint Nicolas Parade: the procession departs at 5:30 pm from rue de l’Estrey and winds its way through the streets, arriving around 7:30 pm at the Châtel-sur-Moselle town hall.

Vengan todos al desfile de San Nicolás: la procesión sale a las 17:30 de la calle de l’Estrey, recorre las calles y llega hacia las 19:30 al Ayuntamiento de Châtel-sur-Moselle.

Der Umzug beginnt um 17:30 Uhr in der Rue de l’Estrey und führt durch die Straßen, bis er gegen 19:30 Uhr am Rathaus von Châtel-sur-Moselle ankommt.

