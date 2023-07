LES PIEDS DANS L’EAU Rue de l’Estacade Agde, 5 juillet 2023, Agde.

Agde,Hérault

Découverte de la faune locale du littoral au travers d’une pêche à pied guidée par une animatrice nature..

2023-07-05 09:00:00 fin : 2023-08-31 12:00:00. EUR.

Rue de l’Estacade

Agde 34300 Hérault Occitanie



Foot fishing and observation of animals living in the small rocky bottoms.

The captured animals are released at the end of the activity.

En el marco de la fiesta de la naturaleza, a través de una salida de pesca supervisada por un guía de naturaleza, descubra las especies presentes en el litoral del Cabo de Águeda.

Im Rahmen des Naturfestes entdecken Sie bei einem von einem Naturanimateur begleiteten Angelausflug die Arten, die an der Küste von Cap Agathois vorkommen.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE