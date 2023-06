DECOUVERTE DE L’AIRE MARINE PROTEGEE EN KAYAK Rue de l’Estacade Agde, 1 avril 2023, Agde.

Agde,Hérault

Partez à la découverte de l’aire marine protégée de la côte agathoise, en kayak, en compagnie d’un guide diplômé d’état.

Cette balade vous permet de découvrir les paysages exceptionnels des falaises volcaniques du Cap d’Agde depuis la mer, la faune et la flore.

> Animation accessible à tous

> 2h : 1h30 dans l’eau et 30min de briefing/équipement

> Point de départ : La plagette.

2023-04-01 à 09:00:00 ; fin : 2023-10-28 11:00:00. EUR.

Rue de l’Estacade

Agde 34300 Hérault Occitanie



Discover the marine protected area of the Agde coast by kayak, accompanied by a qualified guide.

This trip allows you to discover the exceptional landscapes of the volcanic cliffs of the Cap d’Agde from the sea, the fauna and the flora.

> Animation accessible to all

> 2h : 1h30 in the water and 30min briefing/equipment

> Starting point : La plagette

Descubra la zona marina protegida de la costa de Agde en kayak, acompañado por un guía titulado por el Estado.

Esta excursión le permitirá descubrir los excepcionales paisajes de los acantilados volcánicos del Cap d’Agde desde el mar, la fauna y la flora.

> Animación accesible a todos

> 2h: 1h30 en el agua y 30min de briefing/equipamiento

> Punto de salida: La plagette

Entdecken Sie das Meeresschutzgebiet an der Küste von Agatha mit dem Kajak in Begleitung eines staatlich geprüften Führers.

Auf dieser Tour können Sie die außergewöhnlichen Landschaften der Vulkanklippen von Cap d’Agde vom Meer aus entdecken und die Tier- und Pflanzenwelt kennenlernen.

> Animation für alle zugänglich

> 2 Stunden: 1,5 Stunden im Wasser und 30 Minuten Briefing/Ausrüstung

> Sta

Mise à jour le 2023-06-27 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE