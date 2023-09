INITIATION AU BAIN DE FORÊT ET À LA SYLVOTHÉRAPIE Rue de l’Ermitage Saint-Avold, 24 septembre 2023, Saint-Avold.

Saint-Avold,Moselle

Initiation à la sylvothérapie et au bain de forêt avec une guide, organisée par l’Office de tourisme Saint-Avold Cœur de Moselle. Une balade méditative avec des exercices de respiration et une approche par les 5 sens. Laissez-vous guider vers une expérience, une approche simple et naturelle aux nombreux bénéfices tant pour l’esprit que pour le corps. Pourquoi ne pas tenter ? L’occasion d’assister également à une démonstration de sourcellerie. Places limitées à 10 personnes. Sur inscription uniquement auprès de l’Office de tourisme.. Adultes

Dimanche 2023-09-24 10:00:00 fin : 2023-09-24 11:00:00. 16 EUR.

Rue de l’Ermitage

Saint-Avold 57500 Moselle Grand Est



Introduction to sylvotherapy and forest bathing with a guide, organized by the Saint-Avold C?ur de Moselle Tourist Office. A meditative walk with breathing exercises and a 5-senses approach. Let yourself be guided towards an experience, a simple and natural approach with numerous benefits for both mind and body. Why not give it a try? You’ll also have the opportunity to watch a demonstration of sourcellerie. Places limited to 10 people. Registration only at the Tourist Office.

Iniciación a la silvoterapia y a los baños de bosque con guía, organizada por la Oficina de Turismo de Saint-Avold Cœur de Moselle. Un paseo meditativo con ejercicios de respiración y un enfoque que utiliza los 5 sentidos. Déjese guiar hacia una experiencia, un enfoque sencillo y natural con numerosos beneficios tanto para la mente como para el cuerpo. ¿Por qué no lo prueba? También tendrá la oportunidad de asistir a una demostración de sourcellerie. Plazas limitadas a 10 personas. Inscripciones en la Oficina de Turismo.

Einführung in die Sylvotherapie und das Waldbad mit einer Führerin, organisiert vom Fremdenverkehrsamt Saint-Avold C?ur de Moselle. Ein meditativer Spaziergang mit Atemübungen und einer Annäherung über die 5 Sinne. Lassen Sie sich zu einer Erfahrung führen, einem einfachen und natürlichen Ansatz mit zahlreichen Vorteilen sowohl für den Geist als auch für den Körper. Warum sollten Sie es nicht versuchen? Sie haben auch die Gelegenheit, an einer Vorführung von Sourcellerie teilzunehmen. Die Plätze sind auf 10 Personen begrenzt. Nur mit Anmeldung beim Fremdenverkehrsamt.

