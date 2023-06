RENDEZ-VOUS RANDO Rue de l’Ermitage Saint-Avold, 1 juillet 2023, Saint-Avold.

Saint-Avold,Moselle

Sortie pédestre organisée par l’Office de tourisme Saint-Avold Cœur de Moselle. Les guides de l’Office de tourisme vous emmènent sur de beaux sentiers pour des parcours de 10 à 12 km. Chaussures de marche et réserve d’eau sont à prévoir. Pass : 5€ pour tout l’été !. Tout public

Lundi 2023-07-01 à 09:00:00 ; fin : 2023-07-31 11:30:00. 5 EUR.

Rue de l’Ermitage

Saint-Avold 57500 Moselle Grand Est



Walking tour organized by the Saint-Avold C?ur de Moselle Tourist Office. The Tourist Office guides will take you on beautiful trails of 10 to 12 km. Please bring walking shoes and a supply of water. Pass: 5? for the whole summer!

Recorrido a pie organizado por la Oficina de Turismo de Saint-Avold Cœur de Moselle. Los guías de la Oficina de Turismo le llevarán a recorrer entre 10 y 12 km de hermosos senderos. Lleve calzado para caminar y agua. Forfait: ¡5? para todo el verano!

Vom Fremdenverkehrsamt Saint-Avold C?ur de Moselle organisierter Ausflug zu Fuß. Die Führer des Fremdenverkehrsamtes nehmen Sie mit auf schöne Pfade für Strecken von 10 bis 12 km. Sie sollten Wanderschuhe und einen Wasservorrat mitbringen. Pass: 5? für den ganzen Sommer!

Mise à jour le 2023-06-01 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE