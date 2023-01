Braderie de l’Epeule 2023 Rue de l’Epeule Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix

Braderie de l’Epeule 2023 Rue de l’Epeule, 3 septembre 2023, Roubaix. Braderie de l’Epeule 2023 Dimanche 3 septembre, 08h00 Rue de l’Epeule

Gratuit

Braderie-brocante Rue de l’Epeule Rue de l’Epeule 59100 Roubaix Ouest Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France Rue de l’Epeule, rue de l’Alouette et boulevard Montesquieu. Contact inscription (du 03/07/23 au 18/08/23) :

Madame GUILLUY Maria

Restaurant « La Papillote » 3 rue de L’Epeule

Tél. 03.20.27.63.32

Monsieur EKKER Stéphane

Tél. 06.63.31.75.68

Mél : stephane.ekker@gmail.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-03T08:00:00+02:00

2023-09-03T17:00:00+02:00 Anaïs Gadeau

Détails Catégories d’Évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Rue de l'Epeule Adresse Rue de l'Epeule 59100 Roubaix Ouest Ville Roubaix lieuville Rue de l'Epeule Roubaix Departement Nord

Rue de l'Epeule Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

Braderie de l’Epeule 2023 Rue de l’Epeule 2023-09-03 was last modified: by Braderie de l’Epeule 2023 Rue de l’Epeule Rue de l'Epeule 3 septembre 2023 roubaix Rue de l'Epeule Roubaix

Roubaix Nord