Mise en route de l’Eolienne Bollée Rue de l’Éolienne Dolus-le-Sec, 16 septembre 2023, Dolus-le-Sec.

Dolus-le-Sec,Indre-et-Loire

Mise en route de l’Eolienne Bollée (suivant les conditions de vent) et explications sur son histoire, son installation et son fonctionnement à 10h et à 19h..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 19:00:00. EUR.

Rue de l’Éolienne

Dolus-le-Sec 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Start-up of the Eolienne Bollée (depending on wind conditions) and explanations of its history, installation and operation at 10am and 7pm.

El aerogenerador Bollée se pondrá en marcha (dependiendo de las condiciones del viento) y se explicará su historia, instalación y funcionamiento a las 10.00 y a las 19.00 horas.

Inbetriebnahme der Eolienne Bollée (je nach Windverhältnissen) und Erklärungen zu ihrer Geschichte, Installation und Funktionsweise um 10 Uhr und um 19 Uhr.

Mise à jour le 2023-06-29 par Loches Touraine Châteaux de la Loire