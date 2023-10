Polyphonies corses et récits de la Grande Guerre rue de l’Emm Sondernach, 28 octobre 2023, Sondernach.

Sondernach,Haut-Rhin

Chants de polyphonies corses en hommage aux soldats de 1914-1918 et notamment aux Poilus corses tombés en Alsace.

Le concert est agrémenté par des lectures de lettres de soldats corses..

2023-10-28 fin : 2023-10-28 . EUR.

rue de l’Emm

Sondernach 68380 Haut-Rhin Grand Est



Corsican polyphonic songs in tribute to the soldiers of 1914-1918, and in particular to the Corsican Poilus who fell in Alsace.

The concert features readings of letters from Corsican soldiers.

Canciones polifónicas corsas en homenaje a los soldados de 1914-1918 y, en particular, a los Poilus corsos caídos en Alsacia.

El concierto se enriquece con la lectura de cartas de soldados corsos.

Korsische Polyphoniegesänge zu Ehren der Soldaten von 1914-1918 und insbesondere der korsischen Poilus, die im Elsass gefallen sind.

Das Konzert wird durch Lesungen aus Briefen korsischer Soldaten aufgelockert.

Mise à jour le 2023-10-12 par Office de tourisme de la vallée de Munster