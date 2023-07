Vatteville-la-Rue, Journées Européennes du Patrimoine 2023 Rue de l’Église Vatteville-la-Rue, 16 septembre 2023, Vatteville-la-Rue.

Vatteville-la-Rue,Seine-Maritime

Eglise Saint-Martin de Vatteville-la-Rue (15°-16°)

Programme :

Visite libre et guidée de l’église par l’Association AREV (Association Pour la Restauration de l’Eglise de Vatteville-la-Rue).

Visite commentée le samedi 16 septembre 15 H (durée 1 heure) : Les graffiti marins de l’église de Vatteville par Anne-Sophie Auger-Sergent, docteur en art et archéologie.

(Nombre de places limitées – Réservation au : 06 80 64 38 05)

Sources iconographiques méconnues, les graffiti sont le fruit d’une longue tradition maritime.

Figures ou inscriptions gravées à main levée sur les murs du monument, ils nous livrent des images de bâtiments des petites marines de pêche et de commerce pour lesquelles nos sources sont peu nombreuses avant le 18° siècle. La centaine de graffiti de navire, amer… de l’église rappellent le long passé maritime et fluvial de Vatteville jusqu’à la fin du 19° siècle.

Jeune public : Livret-jeux découverte de l’église et des graffiti (à partir de 7 ans).

Ouverture exceptionnelle du clocher.

Pratique : Gratuit – Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 10h- 12h et 14h-18h

Eglise St-Martin de Vatteville-la-Rue 2, la Rue 76940 Vatteville-la-Rue

Parking, Epicerie-bar, hall des randonneurs.

Renseignement au 06 80 64 38 05 arev.vlrue@gmail.com

http://www.vattevillelarue.fr

L’église Saint-Martin de Vatteville-la-Rue (MH. 1913) a été érigée dans une boucle de la Seine à l’issue de la guerre de Cent ans, période de renouveau économique et artistique en Normandie. Le monument, qui étonne toujours par ses importantes dimensions, dépendait de l’abbaye de Saint-Wandrille.

Construite en pierre calcaire, sur un plan en croix latine, elle se caractérise par deux partis architecturaux distincts : le chœur, le transept et le clocher gothique flamboyant de la fin du 15° siècle et le vaisseau de la première moitié du 16°siècle dans un style Renaissance.

A la fin du 19°, la toiture de la nef et la partie supérieure du portail Renaissance sont modifiées et donnent à l’église son aspect actuel.

Une vaste campagne de restauration est en cours et voit déjà achevée celle du clos et couvert de la nef et des transepts, et de l’ensemble des sculptures gothiques (gargouilles, pinacles…).

Le monument est réputé pour ses exceptionnelles verrières d’origine (MH 1908) qui suivent les différentes phases de construction (fin 15° à la fin du 19° dont des grisailles et vitraux de Jules Boulanger). Les vitraux des chapelles, attribués à des ateliers rouennais (début 16°), viennent d’être restaurés.

L’église, lieu de mémoire et d’histoire de la commune, recèle un important patrimoine maritime qui rappelle le port actif de Vatteville au 16° siècle : ex-voto marins, vitraux et sa centaine de graffiti de navire qui courent sur les murs et dans le clocher, exceptionnellement ouvert.

Une confrérie de charité de St-Martin, créée au 16° siècle, est encore active..

Samedi 2023-09-16 14:00:00 fin : 2023-09-17 12:00:00. .

Rue de l’Église

Vatteville-la-Rue 76940 Seine-Maritime Normandie



Church of Saint-Martin de Vatteville-la-Rue (15°-16°)

Program..:

Guided tour of the church by the AREV Association (Association pour la Restauration de l?Eglise de Vatteville-la-Rue).

Guided tour on Saturday September 16 at 3 pm (duration 1 hour): Marine graffiti in the Vatteville church by Anne-Sophie Auger-Sergent, PhD in art and archaeology.

(Limited number of places – please book by calling 06 80 64 38 05)

Little-known iconographic sources, graffiti are the fruit of a long maritime tradition.

Figures or inscriptions engraved freehand on the walls of monuments, they provide us with images of small-scale fishing and trading vessels for which our sources are few and far between before the 18th century. The hundred or so graffiti on the church?s ships and ditches recall Vatteville?s long maritime and river history up to the end of the 19th century.

Young visitors: Booklet and games to discover the church and the graffiti (ages 7 and up).

Special opening of the bell tower.

Practical: Free – Saturday 16th and Sunday 17th September, 10am-12pm and 2pm-6pm

Eglise St-Martin de Vatteville-la-Rue 2, la Rue 76940 Vatteville-la-Rue

Parking, grocery-bar, hikers’ hall.

Information: 06 80 64 38 05 arev.vlrue@gmail.com

http://www.vattevillelarue.fr

The church of Saint-Martin de Vatteville-la-Rue (MH. 1913) was built in a loop of the Seine at the end of the Hundred Years’ War, a period of economic and artistic revival in Normandy. The monument, still astonishingly large, was part of the Saint-Wandrille abbey.

Built in limestone on a Latin cross plan, it features two distinct architectural elements: the late 15th-century flamboyant Gothic choir, transept and bell tower, and the Renaissance-style nave dating from the first half of the 16th century.

At the end of the 19th century, the nave roof and the upper part of the Renaissance portal were modified, giving the church its current appearance.

A vast restoration campaign is underway, and has already seen the completion of the nave and transepts, as well as all the Gothic sculptures (gargoyles, pinnacles, etc.).

The monument is renowned for its exceptional original stained glass windows (MH 1908), which follow the different phases of construction (late 15th to late 19th century, including grisailles and stained glass by Jules Boulanger). The chapel windows, attributed to Rouen workshops (early 16th century), have just been restored.

The church, a place of memory and history in the commune, boasts a significant maritime heritage, reminiscent of Vatteville?s active port in the 16th century: ex-voto sailors, stained-glass windows and a hundred or so ship graffiti on the walls and in the bell tower, which is exceptionally open.

A St-Martin brotherhood of charity, founded in the 16th century, is still active.

Iglesia de Saint-Martin de Vatteville-la-Rue (15°-16°)

El programa:

Visita libre y guiada de la iglesia por la Asociación AREV (Asociación para la Restauración de la Iglesia de Vatteville-la-Rue).

Visita guiada el sábado 16 de septiembre a las 15:00 h (duración 1 hora): Grafitis marinos en la iglesia de Vatteville por Anne-Sophie Auger-Sergent, doctora en arte y arqueología.

(Plazas limitadas, reservar llamando al 06 80 64 38 05)

Fuentes iconográficas poco conocidas, los grafitis son fruto de una larga tradición marítima.

Figuras o inscripciones grabadas a mano alzada en las paredes del monumento, nos proporcionan imágenes de pequeñas embarcaciones pesqueras y comerciales para las que nuestras fuentes son escasas antes del siglo XVIII. El centenar de marcas de graffiti en los barcos y fosos de la iglesia recuerdan la larga historia marítima y fluvial de Vatteville hasta finales del siglo XIX.

Jóvenes visitantes: folleto y juegos para descubrir la iglesia y los grafitis (a partir de 7 años).

Apertura especial del campanario.

Práctico: gratuito – sábado 16 y domingo 17 de septiembre de 10.00 a 12.00 h. y de 14.00 a 18.00 h

Eglise St-Martin de Vatteville-la-Rue 2, la Rue 76940 Vatteville-la-Rue

Aparcamiento, supermercado-bar, sala de excursionistas.

Información: 06 80 64 38 05 arev.vlrue@gmail.com

http://www.vattevillelarue.fr

La iglesia Saint-Martin de Vatteville-la-Rue (MH. 1913) se construyó en un meandro del Sena al final de la Guerra de los Cien Años, periodo de renacimiento económico y artístico de Normandía. El monumento, que sigue siendo asombrosamente grande, pertenecía a la abadía de Saint-Wandrille.

Construido en piedra caliza con planta de cruz latina, presenta dos estilos arquitectónicos distintos: el coro, el crucero y el campanario de estilo gótico flamígero de finales del siglo XV, y la nave de estilo renacentista de la primera mitad del siglo XVI.

A finales del siglo XIX, se modificaron el tejado de la nave y la parte superior de la portada renacentista, dando a la iglesia su aspecto actual.

Actualmente se está llevando a cabo una amplia campaña de restauración, que ya ha concluido con la restauración de la nave y los transeptos, así como de todas las esculturas góticas (gárgolas, pináculos, etc.).

El monumento es famoso por sus excepcionales vidrieras originales (MH 1908), que siguen las diferentes fases de construcción (desde finales del siglo XV hasta finales del siglo XIX, incluyendo grisailles y vidrieras de Jules Boulanger). Las vidrieras de las capillas, atribuidas a los talleres de Ruán (principios del siglo XVI), acaban de ser restauradas.

La iglesia, lugar de recuerdo y de historia para el municipio, contiene un importante patrimonio marítimo, que recuerda el activo puerto de Vatteville en el siglo XVI: exvotos marineros, vidrieras y un centenar de grafitis de barcos en las paredes y en el campanario, excepcionalmente abierto.

La Cofradía de la Caridad de San Martín, fundada en el siglo XVI, sigue en activo.

Kirche Saint-Martin in Vatteville-la-Rue (15°-16°)

Programm?

Freie und geführte Besichtigung der Kirche durch den Verein AREV (Association Pour la Restauration de l’Eglise de Vatteville-la-Rue).

Geführte Besichtigung am Samstag, den 16. September um 15 Uhr (Dauer: 1 Stunde): Die Meeresgraffiti in der Kirche von Vatteville von Anne-Sophie Auger-Sergent, Doktorin der Kunst und Archäologie.

(Begrenzte Anzahl von Plätzen, Reservierung unter: 06 80 64 38 05)

Graffiti sind das Ergebnis einer langen maritimen Tradition und eine unbekannte ikonografische Quelle.

Sie sind freihändig in die Wände des Denkmals geritzte Figuren oder Inschriften und liefern uns Bilder von Gebäuden der kleinen Fischerei- und Handelsmarine, für die es vor dem 18. Jahrhundert nur wenige Quellen gibt. Die hundert Graffiti von Schiffen und Landungsbrücken an der Kirche erinnern an die lange See- und Flussgeschichte von Vatteville bis zum Ende des 19.

Junges Publikum: Spielbuch zur Entdeckung der Kirche und der Graffiti (ab 7 Jahren).

Sonderöffnung des Glockenturms.

Tipps: Kostenlos – Samstag, 16. und Sonntag, 17. September von 10-12 Uhr und 14-18 Uhr

Kirche St-Martin von Vatteville-la-Rue 2, la Rue 76940 Vatteville-la-Rue

Parkplatz, Lebensmittelgeschäft-Bar, Wanderhalle.

Informationen unter 06 80 64 38 05 arev.vlrue@gmail.com

http://www.vattevillelarue.fr

Die Kirche Saint-Martin in Vatteville-la-Rue (MH. 1913) wurde nach dem Hundertjährigen Krieg, einer Zeit der wirtschaftlichen und künstlerischen Erneuerung in der Normandie, in einer Seine-Schleife errichtet. Das Monument, das noch immer durch seine beachtlichen Ausmaße überrascht, war der Abtei Saint-Wandrille unterstellt.

Der Chor, das Querschiff und der Glockenturm stammen aus der Flamboyant-Gotik des späten 15. Jahrhunderts, während das Schiff aus der Renaissance in der ersten Hälfte des 16.

Jahrhunderts. Ende des 19. Jahrhunderts wurden das Dach des Kirchenschiffs und der obere Teil des Renaissanceportals verändert, wodurch die Kirche ihr heutiges Aussehen erhielt.

Eine umfassende Restaurierungskampagne ist im Gange und die Restaurierung der Umfassungsmauern des Kirchenschiffs und der Querschiffe sowie aller gotischen Skulpturen (Wasserspeier, Fialen usw.) ist bereits abgeschlossen.

Das Denkmal ist für seine außergewöhnlichen Originalverglasungen (MH 1908) bekannt, die den verschiedenen Bauphasen folgen (Ende des 15. bis Ende des 19. Jahrhunderts, darunter Grisailles und Glasmalereien von Jules Boulanger). Die Glasmalereien der Kapellen, die Werkstätten in Rouen zugeschrieben werden (Anfang des 16. Jh.), wurden vor kurzem restauriert.

Die Kirche, ein Ort der Erinnerung und der Geschichte der Gemeinde, beherbergt ein bedeutendes maritimes Erbe, das an den aktiven Hafen von Vatteville im 16. Jahrhundert erinnert: Votivgaben von Seeleuten, Kirchenfenster und hundert Schiffsgraffiti, die sich über die Wände und den Glockenturm erstrecken, der ausnahmsweise geöffnet ist.

Die im 16. Jahrhundert gegründete Wohltätigkeitsbruderschaft St-Martin ist immer noch aktiv.

