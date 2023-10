Dégustation beaujolais nouveau Rue de l’Église Uzay-le-Venon, 16 novembre 2023, Uzay-le-Venon.

Uzay-le-Venon,Cher

Partagez un moment convivial au restaurant l’embuscade qui vous propose de déguster le beaujolais nouveau. Pensez aussi aux pizzas à emporter !.

Vendredi 2023-11-16 19:00:00 fin : 2023-11-16 . .

Rue de l’Église

Uzay-le-Venon 18190 Cher Centre-Val de Loire



Share a convivial moment at the restaurant l’embuscade, where you can taste the beaujolais nouveau. And don’t forget our takeaway pizzas!

Disfruta de una comida de Beaujolais Nouveau en el restaurante l’Embuscade. ¡Y no te olvides de las pizzas para llevar!

Verbringen Sie einen geselligen Moment im Restaurant l’embuscade, wo Sie den neuen Beaujolais probieren können. Denken Sie auch an die Pizzas zum Mitnehmen!

Mise à jour le 2023-10-28 par OT LIGNIERES