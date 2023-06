Fête de la musique à Uzay-le-Venon Rue de l’Église Uzay-le-Venon, 21 juin 2023, Uzay-le-Venon.

Uzay-le-Venon,Cher

Fêtez le 1er jour de l’été au restaurant l’Embuscade avec DJ Antho qui sera présent pour l’animation musicale!.

Mercredi 2023-06-21 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-21 . 19 EUR.

Rue de l’Église

Uzay-le-Venon 18190 Cher Centre-Val de Loire



Celebrate the first day of summer at the restaurant l’Embuscade with DJ Antho who will be present for the musical animation!

Celebra el primer día de verano en el restaurante l’Embuscade con DJ Antho, que estará presente para amenizar la velada musical

Feiern Sie den ersten Tag des Sommers im Restaurant l’Embuscade mit DJ Antho, der für die musikalische Unterhaltung sorgen wird!

Mise à jour le 2023-05-31 par OT LIGNIERES