Concert par les Saxas 4 de St Amand Montrond Rue de l’Église, 3 juin 2023, Uzay-le-Venon.

Uzay-le-Venon,Cher

La toute nouvelle association culturelle de la commune d’Uzay-le-Venon organise son 1er concert en l’église, donné par l’ensemble de 4 musiciens saxophonistes de St Amand Montrond..

Samedi 2023-06-03 à 20:30:00 ; fin : 2023-06-03 . .

Rue de l’Église

Uzay-le-Venon 18190 Cher Centre-Val de Loire



Uzay-le-Venon’s brand-new cultural association is organizing its 1st concert in the church, featuring a 4-piece saxophone ensemble from St Amand Montrond.

La flamante asociación cultural de Uzay-le-Venon organiza su primer concierto en la iglesia, con un grupo de 4 saxofonistas de St Amand Montrond.

Der neu gegründete Kulturverein der Gemeinde Uzay-le-Venon organisiert sein 1. Konzert in der Kirche, das von einem vierköpfigen Saxophonistenensemble aus St Amand Montrond gegeben wird.

Mise à jour le 2023-05-26 par OT LIGNIERES