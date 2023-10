Concert de Noël : Opus d’un Noël d’ici et d’ailleurs Rue de l’église Urmatt, 2 décembre 2023, Urmatt.

Urmatt,Bas-Rhin

Venez découvrir un répertoire chamarré qui célèbre un Noël universel, faisant la place belle aux pièces classiques, mais aussi aux chants traditionnels. Les accents jazzy et les belles sonorités du gospel viendront animer une soirée de l’Avent qui s’annonce haute en couleurs !.

2023-12-02

Rue de l’église

Urmatt 67280 Bas-Rhin Grand Est



Come and discover a colourful repertoire that celebrates a universal Christmas, featuring classical pieces as well as traditional songs. The jazzy accents and beautiful sounds of gospel will enliven an Advent evening that promises to be colorful!

Venga y descubra un colorido repertorio que celebra una Navidad universal, con piezas clásicas y villancicos tradicionales. Los acentos jazzísticos y los bellos sonidos del gospel animarán lo que promete ser una colorida velada de Adviento

Entdecken Sie ein buntes Repertoire, das ein universelles Weihnachtsfest feiert, mit klassischen Stücken, aber auch traditionellen Liedern. Die jazzigen Akzente und die schönen Klänge des Gospels werden einen farbenfrohen Adventsabend beleben!

