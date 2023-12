Journées portes ouvertes Rue de l’église Thil-Manneville, 16 décembre 2023, Thil-Manneville.

Thil-Manneville Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2023-12-16 10:00:00

fin : 2023-12-17 18:50:00

L’atelier Vilaterre vous ouvre ses portes pour vous présenter ses créations et possibilités d’ateliers créatifs ! Venez rencontrer Virginie Lasserre qui vous parlera de sa passion pour le travail de la terre..

Rue de l’église

Thil-Manneville 76730 Seine-Maritime Normandie



