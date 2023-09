Concert et évocation du patrimoine Rue de l’Église Thenay, 22 octobre 2023, Thenay.

Thenay,Indre

Concert et évocation du patrimoine avec La Confrérie de Saint-Julien (vielles, cornemuses, violons, flûtes des Andes et charango) et Sébastien Gion (claviers) dans l’Eglise Saint-Simon et Saint-Jude..

Dimanche 2023-10-22 15:00:00 fin : 2023-10-22 . EUR.

Rue de l’Église

Thenay 36800 Indre Centre-Val de Loire



Concert and heritage evocation with La Confrérie de Saint-Julien (hurdy-gurdies, bagpipes, violins, Andean flutes and charango) and Sébastien Gion (keyboards) in the Eglise Saint-Simon et Saint-Jude.

Concierto y evocación de nuestro patrimonio con La Confrérie de Saint-Julien (zanfonas, gaitas, violines, flautas andinas y charango) y Sébastien Gion (teclados) en la iglesia de Saint-Simon y Saint-Jude.

Konzert und Beschwörung des Kulturerbes mit La Confrérie de Saint-Julien (Drehleiern, Dudelsäcke, Geigen, Andenflöten und Charango) und Sébastien Gion (Keyboards) in der Kirche Saint-Simon et Saint-Jude.

Mise à jour le 2023-09-22 par BERRY