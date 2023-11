Spectacle : Sentier de Noël Rue de l’Église Surbourg, 2 décembre 2023, Surbourg.

Surbourg,Bas-Rhin

[NOEL EN OUTRE FORET] Venez assistez à ce spectacle son et lumière comprenant des tableaux vivants !.

2023-12-02 fin : 2023-12-03 18:30:00. 0 EUR.

Rue de l’Église

Surbourg 67250 Bas-Rhin Grand Est



[CHRISTMAS IN THE OUTRE FORET] Come and enjoy this sound and light show featuring live tableaux!

[CHRISTMAS IN THE OUTRE FORET] ¡Venga a disfrutar de este espectáculo de luz y sonido con cuadros en directo!

[Weihnachten im Wald] Besuchen Sie diese Ton- und Lichtshow mit lebenden Bildern!

Mise à jour le 2023-11-16 par Office de tourisme de l’Alsace Verte