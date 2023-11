Chico & The Gypsies : les plus beaux chants de Noël Rue de l’église St-Joseph Haguenau, 21 décembre 2023, Haguenau.

Haguenau,Bas-Rhin

Chico et les Gypsies est un groupe de musique français formé par Chico Bouchikhi, un ancien membre des Gipsy Kings. un groupe musical qui a su fusionner les rythmes envoûtants du flamenco avec des mélodies contemporaines..

2023-12-21 fin : 2023-12-21 . EUR.

Rue de l’église St-Joseph

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est



Chico et les Gypsies is a French music group formed by Chico Bouchikhi, a former member of the Gipsy Kings. A musical group that has fused the bewitching rhythms of flamenco with contemporary melodies.

Chico et les Gypsies es un grupo musical francés formado por Chico Bouchikhi, antiguo miembro de los Gipsy Kings. Un grupo musical que ha fusionado los ritmos hechizantes del flamenco con melodías contemporáneas.

Chico et les Gypsies ist eine französische Musikgruppe, die von Chico Bouchikhi, einem ehemaligen Mitglied der Gipsy Kings, gegründet wurde. Eine Musikgruppe, die die betörenden Rhythmen des Flamenco mit zeitgenössischen Melodien verschmelzen ließ.

