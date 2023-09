SOPHRO-BALADE Rue de l’église Schmittviller, 23 septembre 2023, Schmittviller.

Schmittviller,Moselle

Sophro-balade à Schmittviller

Balade bien être pour se connecter à la nature

SAMEDI 23 SEPTEMBRE, 15h – 18h

Parcours de 4,5 km – destiné aux adultes

Une expérience de détente et de relaxation en mouvement pour se recentrer sur soi et se relier à la nature.

Une autre approche de la sophrologie!

20€/ pers – Sur inscription, nombre de places limitées

Se munir d’une bonne paire de chaussures et de vêtements adaptés à la météo

Equipez-vous d’un sac contenant une bouteille d’eau

Kathia Bichler Dellinger, sophro-relaxologue

07 61 59 24 94 ou grainesdeluciole@gmail.com. Adultes

Samedi 2023-09-23 15:00:00 fin : 2023-09-23 18:00:00. 20 EUR.

Rue de l’église

Schmittviller 57412 Moselle Grand Est



Sophro-balade in Schmittviller

A wellness walk to connect with nature

SATURDAY SEPTEMBER 23rd, 3pm – 6pm

4.5 km route – for adults

An experience in relaxation and movement to refocus on yourself and connect with nature.

Another approach to sophrology!

20/person – Registration required, places limited

Bring a good pair of shoes and weather-appropriate clothing

Bring a bag with a bottle of water

Kathia Bichler Dellinger, sophro-relaxologist

07 61 59 24 94 or grainesdeluciole@gmail.com

Sophro-paseo en Schmittviller

Un paseo de bienestar para conectar con la naturaleza

SÁBADO 23 DE SEPTIEMBRE, 15.00 – 18.00 h

Recorrido de 4,5 km – para adultos

Una experiencia de relajación y movimiento para volver a centrarse en uno mismo y conectar con la naturaleza.

¡Otro acercamiento a la sofrología!

20/persona – Inscripción obligatoria, plazas limitadas

Traer un buen par de zapatos y ropa adecuada para el clima

Traer una bolsa con una botella de agua

Kathia Bichler Dellinger, terapeuta de relajación

07 61 59 24 94 o grainesdeluciole@gmail.com

Sophro-Balade in Schmittviller

Wellness-Spaziergang, um sich mit der Natur zu verbinden

SAMSTAG, 23. SEPTEMBER, 15.00 – 18.00 Uhr

Strecke von 4,5 km – für Erwachsene bestimmt

Ein Entspannungserlebnis in Bewegung, um sich auf sich selbst zu konzentrieren und sich mit der Natur zu verbinden.

Ein anderer Ansatz der Sophrologie!

20/Person – Anmeldung erforderlich, begrenzte Anzahl an Plätzen

Bringen Sie ein gutes Paar Schuhe und dem Wetter angepasste Kleidung mit

Nehmen Sie eine Tasche mit einer Flasche Wasser mit

Kathia Bichler Dellinger, Sophro-Relaxologin

07 61 59 24 94 oder grainesdeluciole@gmail.com

