GRAND CONCERT DE LA CHORALE DU PARC & DU SAARWINDORCHESTRA rue de l’Église Sarreguemines, 19 novembre 2023, Sarreguemines.

Sarreguemines,Moselle

La Chorale du Parc de Sarreguemines et le Saarwindorchestra de Rilchingen-Hanviller invitent les amateurs de belle musique symphonique et de chant choral à célébrer leur 18e collaboration. Ensemble, ils offriront au public un voyage musical à travers les époques.

Après avoir innové avec succès l’an dernier avec du gospel et du blues, Claudine Queney-Degen, cheffe de chœur, et Stéphane Zimmer, chef d’orchestre, ont peaufiné la Gospel Maas du compositeur Jacob de Haan que les auditeurs découvriront presque dans sa totalité. Une originalité qui devrait ravir l’auditoire, sans oublier les séquences émotion assurées par la pianiste, le violoniste et la soliste.

Entrée libre / Plateau.. Tout public

Dimanche 2023-11-19 15:00:00 fin : 2023-11-19 17:00:00. 0 EUR.

rue de l’Église

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est



Sarreguemines’ Chorale du Parc and Rilchingen-Hanviller’s Saarwindorchestra invite lovers of fine symphonic music and choral singing to celebrate their 18th collaboration. Together, they offer audiences a musical journey through the ages.

After successfully innovating last year with gospel and blues, conductor Claudine Queney-Degen and conductor Stéphane Zimmer have fine-tuned composer Jacob de Haan’s Gospel Maas, which listeners will discover almost in its entirety. An originality that should delight the audience, not forgetting the emotional sequences provided by the pianist, violinist and soloist.

Free admission / Set.

La Chorale du Parc de Sarreguemines y la Saarwindorchestra de Rilchingen-Hanviller invitan a los amantes de la buena música sinfónica y el canto coral a celebrar su 18ª colaboración. Juntos llevarán al público a un viaje musical a través de los tiempos.

Tras innovar con éxito el año pasado con el gospel y el blues, la directora Claudine Queney-Degen y el director Stéphane Zimmer han puesto a punto el Gospel Maas del compositor Jacob de Haan, que los oyentes descubrirán casi en su totalidad. Una originalidad que hará las delicias del público, sin olvidar las secuencias emotivas aportadas por el pianista, el violinista y el solista.

Entrada gratuita / Escenario.

Der Chorale du Parc aus Sarreguemines und das Saarwindorchestra aus Rilchingen-Hanviller laden alle Liebhaber schöner symphonischer Musik und des Chorgesangs ein, ihre 18. gemeinsame Zusammenarbeit zu feiern. Gemeinsam werden sie dem Publikum eine musikalische Reise durch die Epochen bieten.

Nach der erfolgreichen Innovation des letzten Jahres mit Gospel und Blues haben die Chorleiterin Claudine Queney-Degen und der Dirigent Stéphane Zimmer den Gospel Maas des Komponisten Jacob de Haan verfeinert, den die Zuhörer fast in seiner Gesamtheit erleben werden. Eine Originalität, die die Zuhörer begeistern dürfte, ohne die emotionalen Sequenzen zu vergessen, die von der Pianistin, dem Geiger und der Solistin gewährleistet werden.

Freier Eintritt / Bühne.

