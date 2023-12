CONCERT DE NOËL HARMONIA X LES VOIX DU MARAIS Rue de l’Église Saint-Valérien, 17 décembre 2023 16:00, Saint-Valérien.

Saint-Valérien,Vendée

Concert de noël des chorales Harmonia et Les Voix du Marais à l’église de Saint Valérien, puis retraite aux flambeaux et moment convivial à la salle des fêtes..

Rue de l’Église Église

Saint-Valérien 85570 Vendée Pays de la Loire



Christmas concert by the Harmonia and Les Voix du Marais choirs at Saint Valérien church, followed by a torchlight procession and a convivial moment in the village hall.

Concierto de Navidad de los coros Harmonia y Les Voix du Marais en la iglesia de Saint Valérien, seguido de una procesión de antorchas y un momento de convivencia en el salón del pueblo.

Weihnachtskonzert der Chöre Harmonia und Les Voix du Marais in der Kirche von Saint Valérien, anschließend Fackelzug und gemütliches Beisammensein im Festsaal.

