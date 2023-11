Repas dansant et paella Rue de l’église Saint-Quentin-la-Chabanne, 25 novembre 2023, Saint-Quentin-la-Chabanne.

Saint-Quentin-la-Chabanne,Creuse

Dans une ambiance conviviale, familiale, une paella de la meilleure qualité, avec plateau de fromages (et dessert offert par le Foyer Sports et Loisirs de Saint-Quentin-la-Chabanne, animation musicale tons publics par « Virtuel Music ».

Service et ambiance assurés par les membres du foyers.

Salle polyvalente – Mairie

Réservation obligatoire avant le 20/11 au 06 84 18 58 23 ou 05 55 66 79 22

Payant : 19 € adulte – 10 € enfant de moins de 10 ans.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . .

Rue de l’église

Saint-Quentin-la-Chabanne 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine



In a friendly, family atmosphere, a top-quality paella, with cheese platter (and dessert provided by the Foyer Sports et Loisirs de Saint-Quentin-la-Chabanne), musical entertainment for all ages by « Virtuel Music ».

Service and atmosphere provided by members of the Foyer.

Salle polyvalente – Mairie

Reservations required before 20/11 on 06 84 18 58 23 or 05 55 66 79 22

Price: 19 ? adults – 10 ? children under 10 years old

En un ambiente agradable y familiar, una paella de calidad, con tabla de quesos (y postre a cargo del Foyer Sports et Loisirs de Saint-Quentin-la-Chabanne), animación musical para todas las edades a cargo de « Virtuel Music ».

Servicio y ambiente a cargo de los miembros del Foyer.

Sala polivalente – Ayuntamiento

Reserva obligatoria antes del 20/11 en el 06 84 18 58 23 o en el 05 55 66 79 22

Precio: 19€ adultos – 10€ niños menores de 10 años

In einer freundlichen, familiären Atmosphäre wird eine Paella von bester Qualität serviert, mit Käseplatte (und Dessert, das vom Foyer Sports et Loisirs de Saint-Quentin-la-Chabanne angeboten wird), musikalische Unterhaltung tons publics von « Virtuel Music ».

Die Mitglieder des Foyers sorgen für Service und Stimmung.

Mehrzweckraum – Rathaus

Reservierung vor dem 20.11. unter 06 84 18 58 23 oder 05 55 66 79 22 erforderlich

Kostenpflichtig: 19 ? Erwachsene – 10 ? Kinder unter 10 Jahren

Mise à jour le 2023-11-03 par OT Aubusson-Felletin