VIDE GRENIER rue de l’Eglise Saint-Pierremont VOSGES DEVELOPPEMENT Saint-Pierremont Catégories d’Évènement: Saint-Pierremont

Vosges

VIDE GRENIER rue de l’Eglise, 28 mai 2023, Saint-Pierremont VOSGES DEVELOPPEMENT Saint-Pierremont. Saint-Pierremont ,Vosges , Saint-Pierremont VIDE GRENIER Centre du village rue de l’Eglise Saint-Pierremont Vosges rue de l’Eglise Centre du village

2023-05-28 09:00:00 09:00:00 – 2023-05-28 18:00:00 18:00:00

rue de l’Eglise Centre du village

Saint-Pierremont

Vosges Saint-Pierremont . L’association de chasse de Saint-Pierremont organise un vide grenier au centre du village. Restauration possible sur place avec grillades.

Entrée gratuite pour les visiteurs.

Pour les exposants 2 € le mètre linéaire, 5 mètres minimum sur inscription au 06 26 72 08 64 (à l’heure des repas) +33 6 26 72 08 64 libre de droit

rue de l’Eglise Centre du village Saint-Pierremont

dernière mise à jour : 2023-03-21 par VOSGES DEVELOPPEMENT

Détails Catégories d’Évènement: Saint-Pierremont, Vosges Autres Lieu Saint-Pierremont Adresse Saint-Pierremont Vosges VOSGES DEVELOPPEMENT rue de l'Eglise Centre du village Ville Saint-Pierremont VOSGES DEVELOPPEMENT Saint-Pierremont Departement Vosges Tarif Lieu Ville rue de l'Eglise Centre du village Saint-Pierremont

Saint-Pierremont Saint-Pierremont VOSGES DEVELOPPEMENT Saint-Pierremont Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pierremont vosges developpement saint-pierremont/

VIDE GRENIER rue de l’Eglise 2023-05-28 was last modified: by VIDE GRENIER rue de l’Eglise Saint-Pierremont 28 mai 2023 Centre du village rue de l'Eglise Saint-Pierremont Vosges rue de l'Eglise Saint-Pierremont Saint-Pierremont Vosges VOSGES DEVELOPPEMENT

Saint-Pierremont VOSGES DEVELOPPEMENT Saint-Pierremont Vosges