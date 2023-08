JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : EXPOSITION ET PHOTOS ET VISITE DE L’ÉGLISE SAINT ÉLOPHE rue de l’Église Rouvres-en-Xaintois Catégories d’Évènement: Rouvres-en-Xaintois

Rouvres-en-Xaintois, Vosges
Journées Européennes du Patrimoine : Église Saint Élophe.

Visite et exposition de photos anciennes. Tout public

Dimanche 2023-09-17 08:30:00 fin : 2023-09-17 19:00:00. 0 EUR.

rue de l’Église

Rouvres-en-Xaintois 88500 Vosges Grand Est



European Heritage Days: Saint Élophe church.

Visit and exhibition of old photos Jornadas Europeas del Patrimonio: Iglesia de Saint Élophe.

Visita y exposición de fotos antiguas Europäische Tage des Kulturerbes: Kirche Saint Élophe.

