Exposition – Fanabriques Rue de l’Eglise Rosheim, 16 décembre 2023, Rosheim.

Rosheim,Bas-Rhin

FanaBriques, c’est du Lego ® sous toutes ses formes, des rencontres, du plaisir, de bons conseils, et plus encore ! Découvrez y également la S’fanhus, une création unique d’une maison alsacienne grandeur nature ! Cette installation est réalisée sur place par l’équipe de Fanabriques..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 20:00:00. EUR.

Rue de l’Eglise

Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est



FanaBriques is all about Lego ® in all its forms, meeting new people, having fun, getting good advice, and much more! Discover the S’fanhus, a unique creation of a life-size Alsatian house! This installation is created on site by the Fanabriques team.

FanaBriques es todo sobre Lego ® en todas sus formas, conocer gente, divertirse, buenos consejos y ¡mucho más! También podrá descubrir el S’fanhus, una creación única de una casa alsaciana a tamaño natural Esta instalación está realizada in situ por el equipo de Fanabriques.

FanaBriques, das ist Lego ® in all seinen Formen, Begegnungen, Spaß, gute Ratschläge und noch viel mehr! Entdecken Sie dort auch das S’fanhus, eine einzigartige Kreation eines elsässischen Hauses in Lebensgröße! Diese Installation wird vor Ort vom Team von Fanabriques realisiert.

Mise à jour le 2023-11-16 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile

Grpe Touristique du Mnt Ste Odile