Grand loto de l’Avent rue de l’Église Rosheim, 9 décembre 2023, Rosheim.

Rosheim,Bas-Rhin

Organisé par le Football Club de Rosheim, de nombreux lots sont à gagner. Buvette et petite restauration. Ouverture de la salle à 18h30..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 20:00:00. 0 EUR.

rue de l’Église

Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est



Organized by the Football Club of Rosheim, many prizes are to be won. Refreshment bar and small restaurant. Opening of the room at 6:30 pm.

Organizado por el Club de Fútbol de Rosheim, se pueden ganar muchos premios. Refrescos y aperitivos. Apertura de la sala a las 18.30 horas.

Organisiert vom Football Club de Rosheim, es gibt zahlreiche Preise zu gewinnen. Getränke und kleine Snacks. Öffnung des Saals um 18.30 Uhr.

Mise à jour le 2023-10-12 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile

Grpe Touristique du Mnt Ste Odile