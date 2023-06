Bal tricolore rue de l’église Roderen, 13 juillet 2023, Roderen.

Roderen,Haut-Rhin

Bal animé par l’orchestre « Atout Cœur », défilé aux lampions et feu d’artifice. Possibilité de se restaurer sur place..

2023-07-13 à ; fin : 2023-07-13 . EUR.

rue de l’église

Roderen 68800 Haut-Rhin Grand Est



Ball animated by the orchestra « Atout Cœur », lantern parade and fireworks. Possibility to eat on site.

Baile con música en directo de la banda « Atout Cœur », desfile de farolillos y fuegos artificiales. Servicio de catering in situ.

Ball unter der Leitung des Orchesters « Atout C?ur », Laternenumzug und Feuerwerk. Möglichkeit, vor Ort zu essen.

Mise à jour le 2023-06-02 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay