Sentier des crèches : Église Saint-Michel Rue de l’Église Reichshoffen, 27 novembre 2023, Reichshoffen.

Reichshoffen,Bas-Rhin

[SENTIER DES CRECHES D’ALSACE] La crèche avec ses 10 mobiliers protégés s’accompagne d’une audition d’airs de Noël au carillon de l’Europe. La crèche en bois massif du XIXe s. évoque les châteaux médiévaux. Grandes statues en terre cuite, éclairages et sapin de Noël. Visite guidée tous les dimanches après-midi..

2023-11-27 fin : 2024-02-02 17:00:00. 0 EUR.

Rue de l’Église

Reichshoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est



[SENTIER DES CRECHES D’ALSACE] The crib, with its 10 protected pieces of furniture, is accompanied by Christmas tunes played on the carillon de l?Europe. The 19th-century solid wood crib evokes medieval castles. Large terracotta statues, lighting and Christmas tree. Guided tour every Sunday afternoon.

[SENTIER DES CRECHES D’ALSACE] La cuna, con sus 10 muebles protegidos, se acompaña de melodías navideñas tocadas en el carillón de l’Europe. La cuna de madera maciza del siglo XIX recuerda a los castillos medievales. Grandes estatuas de terracota, iluminación y árbol de Navidad. Visita guiada todos los domingos por la tarde.

[SENTIER DES CRECHES D’ALSACE] Die Krippe mit ihren 10 geschützten Möbelstücken wird von einem Vorspiel weihnachtlicher Melodien auf dem Glockenspiel von Europa begleitet. Die Krippe aus Massivholz aus dem 19. Jahrhundert erinnert an mittelalterliche Schlösser. Große Terrakotta-Statuen, Beleuchtung und ein Weihnachtsbaum. Führungen jeden Sonntagnachmittag.

Mise à jour le 2023-10-22 par Office de tourisme de l’Alsace Verte