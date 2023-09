Concert des 20 ans de Mélodie en Choeur et des 100 ans de l’Orchestre d’harmonie Concordia de Dauend rue de l’Eglise Reichshoffen, 8 octobre 2023, Reichshoffen.

Reichshoffen,Bas-Rhin

La Concordia de Dauendorf et son directeur Alexis Klein, nous font l’honneur et le plaisir de se produire à nos côtés à l’église St Michel de Reichshoffen..

2023-10-08 fin : 2023-10-08 . EUR.

rue de l’Eglise

Reichshoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est



The Concordia de Dauendorf and its director Alexis Klein are honored to perform with us at the Eglise St Michel in Reichshoffen.

La Concordia de Dauendorf y su director Alexis Klein nos han hecho el honor y el placer de actuar con nosotros en la Eglise St Michel de Reichshoffen.

Die Concordia de Dauendorf und ihr Leiter Alexis Klein erweisen uns die Ehre und das Vergnügen, mit uns in der Kirche St Michel in Reichshoffen aufzutreten.

