Bourse aux jouets Rue de l’église Prémilhat, 18 novembre 2023, Prémilhat.

Prémilhat,Allier

Le Centre social de Saint Martinien organise une Bourse aux jouets à la Salle des Fêtes de Prémilhat..

2023-11-18 09:00:00 fin : 2023-11-18 16:00:00. .

Rue de l’église Salle polyvalente

Prémilhat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The Social Center of Saint Martinien organizes a toy market at the Salle des Fêtes of Prémilhat.

El Centro Social de Saint Martinien organiza un mercado de juguetes en la Sala de Fiestas de Prémilhat.

Das Sozialzentrum von Saint Martinien organisiert eine Spielzeugbörse in der Salle des Fêtes in Prémilhat.

Mise à jour le 2023-10-26 par OTI Vallée du Coeur de France