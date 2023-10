FOIRE AU FUMÉ VOSGIEN rue de l’Eglise Plainfaing, 29 octobre 2023, Plainfaing.

Plainfaing,Vosges

51ème édition de la foire au fumé vosgien. Foire de la gastronomie, produits du terroir vosgien, viande et charcuterie fumée, artisanat, confection, etc.

Repas choucroute à la salle polyvalente, sur réservation (17€).. Tout public

Dimanche 2023-10-29 08:00:00 fin : 2023-10-29 18:00:00. 0 EUR.

rue de l’Eglise

Plainfaing 88230 Vosges Grand Est



51st edition of the Vosges smoked meat fair. Gastronomy fair, local products from the Vosges, smoked meat and charcuterie, crafts, confectionery, etc.

Sauerkraut meal at the salle polyvalente, reservation required (17?).

51ª edición de la feria de la carne ahumada de los Vosgos. Feria gastronómica, productos locales de los Vosgos, carne ahumada y charcutería, artesanía, repostería, etc.

Comida de chucrut en el salón del pueblo, previa reserva (17?).

51. Ausgabe der Räuchermesse in den Vogesen. Gastronomiemesse, regionale Produkte aus den Vogesen, geräuchertes Fleisch und Wurstwaren, Kunsthandwerk, Konfektion, etc.

Sauerkraut-Essen in der Mehrzweckhalle, Reservierung erforderlich (17?).

Mise à jour le 2023-10-11 par OT SAINT DIE DES VOSGES